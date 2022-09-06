هل يرحل عن الاتحاد؟ .. حمد الله يرد بطريقته

كثرت الأحاديث في الأيام الماضية عن رغبة نادي الاتحاد السعودي في البحث عن فرصة لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في أحد الدوريات التي لم يغلق بها الميركاتو الصيفي أبوابه بعد، خوفًا من تراجع مستواه خلال فترة إيقافه.
لماذا تم إيقاف حمد الله؟
حمد الله موقوف بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر شكوى قدمها ضده ناديه السابق النصر.
العالمي اشتكى اللاعب بعد رحيله عن النادي، بعد حصوله على تسجيلات صوتية منسوبة له، متحدثًا مع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرضه بها الأخير على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.
بعد عدة أشهر من التحقيقات، أكدت اللجنة صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة واحدة، في أغسطس الماضي.
هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهي الخطوة التي اتخذها العميد بالفعل، وفي انتظار صدور القرارات النهائية خلال الفترة المقبلة.
هل يرحل حمد الله عن الاتحاد؟
التقارير تتحدث عن رغبة مسؤولي الاتحاد في خروج المهاجم المغربي للإعارة لأي من الدوريات التي لم يغلق بها سوق الانتقالات الصيفية أبوابه، حتى الميركاتو الشتوي المقبل، لحين انتهاء مدة العقوبة.
وبدأ يتردد اسم نادي الوداد المغربي كأحد الراغبين في الظفر بخدمات حمد الله، لكن اللاعب رد بطريقة غير مباشرة على هذه الأنباء.
حمد الله لم يخرج بشكل مباشر لينفي رحيله عن العميد، لكنه نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورته خلال أدائه التدريبات رفقة النمور، مشيرًا لنادي الاتحاد، ومعلقًا برمزين لقلبين.
الكثير فسر تغريدة المهاجم المغربي أنها نفي غير مباشر لاستغناء النادي عنه، وتأكيد لخوضه للتدريبات بجدية، استعدادًا للعودة من جديد للملاعب بعد انتهاء فترة العقوبة.
@ittihad ❤️❤️ pic.twitter.com/7nnfdwoTUx— عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) September 6, 2022
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