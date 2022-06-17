هل يرحل رياض محرز من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، هل يرحل محرز من مانشستر سيتي وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

أصبح رياض محرز في السنوات الأخيرة أحد أبرز المحترفين العرب وأفضلهم في التاريخ، وذلك منذ انضمامه لنادي مانشستر سيتي الذي حقق معه العديد من الألقاب.

فاز محرز بـ8 بطولات مع السيتي، بواقع 3 ألقاب من الدوري الإنجليزي ومثلهم من كأس الرابطة وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرة واحدة فقط، كما وصل نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 وخسره من تشيلسي.

قبل الانضمام لمانشستر سيتي، ظهر رياض محرز للمرة الأولى كنجم للدوري الإنجليزي في نادي ليستر سيتي، وكان أحد العناصر الأساسية في فريق رانييري الذي حقق معجزة الفوز باللقب في 2015-16.

لكن، ومع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، هل يرحل رياض محرز من مانشستر سيتي؟ جول يبحث عن الإجابة.

هل يرحل محرز من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

العديد من الأخبار ربطت رياض محرز بالرحيل من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وذلك قبل انتهاء الموسم في الدوري الإنجليزي.

التقارير التي أشارت إلى رحيل محرز من السيتي ازدادت وتيرتها بعد التقاط الكاميرات تعنيف بيب جوارديولا له في إحدى المبارياتن كذلك انتقاد جماهير الفريق لأدائه في أكثر من مناسبة الموسم الماضي.

صحيفة إندبيندنت البريطانية نشرت تقرير في مايو الماضي ربط اسم الجزائري بالرحيل، وبحسب ما جاء فإن مانشستر سيتي قد يبيع أحد نجمي الفريق رياض محرز أو رحيم ستيرلينج.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن إدارة السيتي بستعد للاستماع للعروض الخاصة بنجم ثعالب الصحراء بالفعل، وأنه سيرحل في حال وصول العرض المناسب.

ما قد يقرب رحيل محرز أيضًا، تعاقد مانشستر سيتي قبل الميركاتو مع إرلينج هالاند، والذي بالتأكيد سيحصل على مقعد أساسي في تشكيل بيب جوارديولا، وسيؤثر على عدد مشاركات الجزائري مع الفريق، وقد يقرر حينها ترك ملعب الاتحاد للبحث عن دقائق أكبر.

ما هي الأندية المهتمة بضم رياض محرز؟

ارتبط رياض محرز بالانقمام لبرشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في سوق الانتقالات الشتوية السابقة، وقد يكرر الكتلان طلبهم في الصيف الحالي لحاجتهم لجناح بإمكاناته بالفعل.

لكن، الأخبار المنتشرة قبل نهاية الموسم ربطت محرز بالانتقال لميلان الفائز بالدوري الإيطالي والذي يبحث عن جناح أيمن لتدعيم الفريق الذي عانى من هذه الجهة الموسم الماضي.

هدأت وتيرة الأخبار مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، لكن قد تشهد الأيام القادمة في الميركاتو ارتباط أو انتقال محرز لنادٍ جديد هذا الصيف.

ما هي القيمة السوقية لرياض محرز؟ وما سعر انتقاله؟

القيمة السوقية لرياض محرز تبدو في المتناول بالنسبة لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية 2022، خاصةً من أندية القمة وبعض أندية الوسط في الدوريات الخمسة الكبرى.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية لمحرز في الوقت الحالي هي 35 مليون يورو فقط، وهي الأدنى له منذ 2018 الذي شهد القيمة الأكبر له والتي بلغت 60 مليون يورو.