هل يرحل روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

بدأ العديد من محبي كرة القدم في السؤال هل يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

في الأشهر الأخيرة فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجاة عن أنباء رحيل أفضل لاعب في العالم عن بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل ورغبته في خوض تحد جديد.

ووفقًا لتقرير نشرته سكاي سبورت في شهر أبريل الماضي، فإن المهاجم البولندي يفكر في الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو المقبل وسط ترقب كبير من أندية القارة العجوز.

ولكن من جانبه نفى رئيس بايرن ميونخ وبشدة في تصريحات صحفية الأنباء التي أشارت إلي رحيل ليفاندوفسكي، وشدد علي تمسكه بهداف الفريق الذي يسجل له العديد من الأهداف.

وحتى الآن لا توجد اي تأكيدات علي رحيل المهاجم البولندي من بايرن ميونخ، الذي لن يفرط في لاعبه بسهولة خاصة أنه لم يجد البديل المناسب له والذي سيكون قادرًا علي سد العجز الذي سيسببه هداف الفريق وأفصل لاعب في أوروبا.

ما هي الأندية المهتمة بضم روبرت ليفاندوفسكي ؟

التعاقد مع مهاجم بحجم ليفاندوفسكي سيكون حلمًا للكثير من الفرق، خاصة في ظل قلة وجود لاعبين بنفس جودته ودقته أمام المرمى.

ولعل أبرز الفرق التي ستعمل علي التعاقد مع ليفاندوفسكي هي مانشستر سيتي، الفريق الإنجليزي يريد تعويض رحيل مهاجمه الاول اجويرو بعد نهاية عقده إلى برشلونة، وسيريد لاعبًا بنفس القوة والكفاءة علي أمل كسر عقدة دوري ابطال اوروبا وتحقيق البطولة.

وبالرغم من تقدم سنه الا ان ليفاندوفسكي قد يكون حجرًا أساسيا في خطة ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الجديد لعودة النادي العريق إلى مكانته الطبيعية، لتشكل ثنائية رونالدو وليفاندوفسكي رعبا في قلوب المنافسين.

ولن يكون باريس سان جيرمان بعيدا عن المفاوضات للتعاقد مع نجم الكرة البولندية لتعزيز خط هجومه، للمساهمة بجوار نيمار ومبابي علي تحقيق الحلم الأوروبي.

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ما هو سعر ليفاندوفسكي ؟

سيكون من الصعب علي أي فريق تحمل صفقة أفضل مهاجم في العالم بالوقت الحالي من بايرن ميونخ، في ظل الأزمة المالية التي تضر الفرق.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن قيمة ليفاندوفسكي السوقية وصلت إلى 60 مليون يورو، وبطبيعة الحال لن يفرط بايرن ميونخ في لاعبه بمثل هذا المبلغ وسيطلب أكثر بكثير.

متى ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

ينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بعد عامين، وتحديدًا في 30 يونيو 2023.

وحتى الآن لم تخرج اي أنباء بشان تجديد العقد بين الطرفين.