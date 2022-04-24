هل يرحل؟ بلماضي يحدد موقفه من الاستمرار مع الجزائر

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الجزائري جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، من الاستمرار مع محاربي الصحراء خلال الفترة القادمة.

بلماضي أخفق مع منتخب الجزائر

بعد بداية رائعة للمدرب بلماضي مع المنتخب الجزائري، وقيادته للخضر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، تنبأ الجميع باستمرارهم لتحقيق الأفضل.

ولكن بشكل مفاجئ، لم يقدم المنتخب الجزائري المأمول منه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في يناير الماضي، حيث خرج من دور المجموعات بنتائج مخيبة للآمال.

ثم خسر المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني، في مباراة تحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، ليثير التكهنات حول مستقبله مع محاربي الصحراء.

ما هو موقف بلماضي من الاستمرار مع الجزائر؟

وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الإخبارية، على أن جمال بلماضي أعلن عن بقاءه مدربًا للمنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل.

جاء ذلك بعدما أكد بلماضي مؤخرًا على أنه لم يستقر على موقفه مع المنتخب الجزائري سواء بالاستمرار أو الرحيل عن محاربي الصحراء.

وبعد تفكير ودراسة من جانب بلماضي، استقر أخيرًا على الاستمرار مع المنتخب الجزائري، بعد 4 سنوات قضاهم مدربًا للخُضر.

🚨عـــــاجل | جمال بلماضي يعلن بقاءه مدربا للمنتخب الجزائري 🇩🇿 @LesVerts pic.twitter.com/la4xo5K9Fu — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 24, 2022

اقرأ أيضًا ..

فيديو | لماذا ظُلمت الجزائر في تصفيات كأس العالم؟ إنفانتينو يُجيب

فينجر يمنح الجزائر الأمل لإعادة مباراتها ضد الكاميرون والوصول لكأس العالم

مجموعات سهلة للعرب باستثناء المغرب .. قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023