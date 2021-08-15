حسم الأمور تمامًا..

أثارت الصحف الإسبانية جدلًا كبيرًا بعدما كتبت أن فيليبي كوتينيو قد يرتدي قميص ليونيل ميسي التاريخي رقم 10 في الفترة المقبلة من مسيرته مع النادي الكتالوني.

جاء ذلك على إثر غياب الدولي البرازيلي عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد، في مقابل دخول راي ماناج لها مع تحصله على الرقم 14، المخصص لكوتينينو.

بات الحديث الآن عن أن كوتينيو سيرتدي قميص ميسي بمجرد دخوله القائمة، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفت الأمر مبدئيًا.

هل يرتدي كوتينيو رقم 10 في برشلونة بعد رحيل ميسي؟

تنص قواعد رابطة الدوري الإسباني على أن اللاعب يرتبط برقمه ما دام شارك ولو لدقيقة في أي مباراة من منافسات الليجا.

على هذا الأساس، إذا ما كان ماناج قد لعب أمام ريال سوسييداد كان ليحتفظ برقم 14 حتى نهاية الموسم، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث ظل بديلًا حتى النهاية.

من جهة أخرى، حتى وإن ظل رقم 14 مع ماناج، أمام كوتينيو مبدئيًا الاختيار بين رقم 10 ورقم 25، وهما الرقمان المتاحان فقط في قائمة البرسا حاليًا.

ويتوقع أن تزداد الأرقام المقترحة أمام كوتينيو في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات عند رحيل ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي المتوقع خارج كامب نو.

في كل الأحوال، رقم 10 متاح أمام كوتينيو، لكن من غير المحتمل أن تقوم إدارة برشلونة باستفزاز الجماهير ومنحه للاعب الذي فشل حتى الآن في إثبات قدراته.

لماذا لم يلعب كوتينيو أمام ريال سوسييداد؟

على الرغم من عودته من الإصابة التي أبعدته طوال الموسم الماضي عن الملاعب، قرر المدرب رونالد كومان استبعاد كوتينيو من المشاركة أمام ريال سوسييداد.

قرار المدرب الهولندي هو قرار فني، وكذلك استبعد بياينتش وأومتيتي من القائمة تمهيدًا لرحيلهما.

لكن مستقبل كوتينيو في برشلونة لا يزال مجهولًا، فلا يوجد أي خاطب لود صاحب الـ28 عامًا حتى الآن بشكل رسمي، والإدارة تحلم بالتخلص منه ومن راتبه المرتفع.

كيف كان برشلونة في غياب كوتينيو أمام ريال سوسييداد؟

نجح برشلونة في الفوز على ريال سوسييداد بأربعة أهداف لهدفين، وظهر بصورة مقبولة إلى حد كبير في أولى مباريات الليجا بدون ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

في اللحظة الراهنة يلعب بيدري في المركز الذي سبق وأن منح فيه كومان الفرصة لكوتينيو قبل الإصابة، مع وجود عدد من البدلاء يجعل اللاعب البرازيلي فعليًا فائض عن الحاجة.

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