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هل يدفع الفرج الثمن؟ .. الإعلام السعودي يلوم سلمان بسبب مواجهة المكسيك

زهيرة عادل
5:34 م غرينتش+3 30‏/11‏/2022
hilal - Fahed Al-Mofarij - Salman Al-Faraj 2022
المنتخب السعودي يقود مباراة مصيرية وتاريخية في مشواره في كأس العالم قطر 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة أمام المكسيك

علامات استفهام كثيرة تحيط بسلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، دفعت الإعلام السعودي لتوجيه اللوم له قبل ساعات قليلة من مواجهة المكسيك المصيرية.

الأخضر السعودي يلتقي بالمنتخب المكسيكي، في تمام الساعة العاشرةً مساءً اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة، في لقاء مصيري لحسم المتأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وكان الفرج قد غادر معسكر السعودية في 27 من نوفمبر الجاري، عائدًا للرياض، لاستكمال برنامجه العلاجي، بعدما أصيب في المباراة الافتتاحية أمام الأرجنتين.

الإعلاميان الرياضيان متعب بن عبد الله ومبارك الشهري تعجبا من قرار الفرج وإدارة المنتخب بشأن مغادرة اللاعب للمعسكر، وموافقته على ترك اللاعبين في مرحلة مصيرية في تاريخ الأخضر.

الفرج يلعب دورًا مهمًا كقائد للمنتخب السعودي، وظهر دوره بقوة في كلماته المؤثرة التي يوجهها للاعبين قبل كل مباراة وبين الشوطين، من خلال الفيديوهات التي يعرضها المركز الإعلامي للمنتخب من الكواليس.

يذكر أن فوز الأخضر في لقاء الليلة يعني تأهله مباشرةً لدور الـ16، فيما يجعله التعادل في حاجة لهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين، أمام المكسيك فقد ودعت المونديال بشكل رسمي.

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