"دياز يخاف نجوم الهلال وميشايل الدليل"

هل يتحمل دياز مشاكل الهلال وحده؟

كشف الإعلامي الرياضي عادل البطي حقيقة ما يتم تردده خلال الفترة الماضية، بشأن خوف الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، من نجوم فريقه.

ما هي حقيقة خوف دياز من نجوم الهلال؟

الإعلامي بتال القوس وجه سؤالًا إلى البطي خلال برنامجه "في المرمى" عبر قناة العربية، حيث قال: "دياز يخاف من نجوم الهلال، والدليل أن الانضباطية داخل الملعب ليست كالسابق، مثل اللاعب ميشايل الذي ليس منضبطًا داخل أرضية الملعب، وأيضًا خط الدفاع".

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Shahid Shahid

ورد البطي قائلًا: "اللاعب يحتاج للتعامل المختلف، ولكن على الناحية التكتيكية أتفق مع كلامك، فهناك عدم تفاهم بين محمد جحفلي وعلي البليهي في خط الدفاع، وفي مباراة التعاون عانى الهلال بسبب هذا الأمر".

واختتم عادل البطي تصريحاته قائلًا: "لم يستطع الهلال مواجهة هذه المشكلة، والهدف الذي سجله التعاون كان خطأ فردي، بعدم قدرة ميشايل في مواجهة اللاعب سعد الناصر، وهو الأمر الذي يدل على عدم الانضباط التكتيكي".

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.

الهلال كان قد تعرض للهزيمة على يد التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في دوري روشن للمحترفين، خلف الشباب المتصدر بفارق 15 نقطة.

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