هل يجمع لوكاكو وديبالا في فريق واحد؟ إنتر ميلان يؤكد انفراد "جول"

كل الأطراف تدفع بالصفقة إلى اتجاه واحد

كما أكد "جول" في انفراد خاص، فإن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي باتت عودته إلى إنتر ميلان أسهل من ذي قبل.

النادي الإنجليزي قرر تخفيض التكلفة المطلوبة لضم لوكاكو، ما يعني إفساح المجال لعودة مرتقبة إلى ناديه السابق، إنتر ميلان.

بات الأمر معلنًا في الوقت الراهن، مع حديث الرئيس التنفيذي أليساندو أنتونيلو للصحفيين على هامش دعايته لشركة "ترين إيطاليا" المختصة في القطارات، والذي تناول فيه ما يتعلق بلوكاكو وديبالا أيضًا.

وقال أنتونيلو للعديد من الصحفيين: "لوكاكو وديبالا سويًا؟ بالنسبة لنا من الأفضل أن نجمع الجودات العالية في الملعب، وفي نفس الوقت نحقق الاستقرار المادي، نعمل بكل ما في وسعنا في هذا الميركاتو ولكن وفق قواعد يويفا للعب المالي النظيف.

واعترف أنتونيلو بوجود "رغبة كبيرة من طرف لوكاكو في العودة لإنتر" لكنه شدد على أن هناك "أولويات مادية ومشاكل تقنية ينبغي الحديث فيها مع جيوسيبي ماروتا قبل اتخاذ أي خطوة".

الوضع الحالي يشير إلى رغبة من لوكاكو في العودة إلى إنتر ميلان في ظل التهميش الواضح له من قبل المدرب الألماني توماس توخيل، انتظار إنتر ميلان لتقييم الوضع بشكل كامل، ثم معرفة متطلبات اللاعب والمبلغ الذي سيقبله تشيلسي ليتركه يرحل، لكن الأرض ممهدة لصفقة من هذا النوع.

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