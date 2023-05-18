هل يتم معاقبة جمهور الاتحاد؟ مفاجأة في تقرير مراقب الكلاسيكو

تقرير حكم المباراة حسم أيضًا مسألة بصق مدافع الاتحاد على لاعب الهلال

شهدت نهاية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، أحداث شغب من جانب جماهير العميد، بعدما سجل البرازيلي ميشايل ديلجادو هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

وتعادل الهلال أمام نظيره الاتحاد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب الملز.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مراقب المباراة دون في تقريره الذي قدمه إلى رابطة المحترفين، أحداث رمي الاتحاد عدد 2 أحذية، و4 علب مياه نحة ميشايل لاعب الهلال بعد تسجيله هدف التعادل.

ولكن تقرير حكم المباراة خلى من أي تدوين أي أحداث وقعت بين ميشايل وأحمد شراحيلي مدافع الاتحاد، بعدما أظهرت بعض اللقطات قيام الأخير بالبصق على الأول.

ومن المقرر أن تقام رابطة دوري المحترفين بإحالة تقرير مراقب المباراة، إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، وفقًا للآلية المعمول بها.