هل يتمكن التعاون من السير على خطى الفتح في كأس السوبر أمام النصر؟

النصر أمام التعاون في كأس السوبر السعودي

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" غدًا السبت، في تمام الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، لقاء النصر والتعاون في مباراة السوبر السعودي من أجل رفع بطولة جديدة.

النصر تأهل إلى البطولة كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بعد بطولة ملحمية مع الهلال.

بينما تأهل سكري القصيم "التعاون"، بعد الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد السعودي الذي مر بموسم كارثي.

السوبر يُلعب في نسخته السابعة، حيث انطلقت البطولة بشكل رسمي وبنظامها الجديد عام 2013، حيث لم تشهد البطولة تتويج من خارج الخمسة الكبار "الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب" سوى مرة واحدة فقط.

المرة الوحيدة الذي توج بها فريق خارج الخمسة الكبار هي أول نسخة من البطولة وكانت من نصيب الفتح الذي تأهل لها وقتها كبطل للدوري.

وتأهل الاتحاد إلى البطولة كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2013، وكان يرى أن السوبر من نصيبه إلى قوة الفتح استمرت بعد التتويج بالدوري قام بالفوز بكأس السوبر.

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مباراة السوبر بين الفتح والاتحاد وقتها، شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدم الفتح سريعًا عن طريق دوريس سالومو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ولكن تعادل مختار فلاتة من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

عاد سالومو في التقدم للفتح في الدقيقة 73 بالهدف الثاني، ولكن رد عليه مختار فلاتة للمرة الثانية في الدقيقة 91 بهدف التعادل، ليتجه الفريقين لوقت إضافي ويحسمها ألتون خوزيه بهدف ثالث للفتح ويتوج بالبطولة الثانية.