هل يتفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد لضمه في يناير؟.. النادي الأبيض يجيب

الزمالك يستعد لضم صفقة واحدة في يناير المقبل

كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الأبيض مع عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز.

تقارير عدة ربطت الزمالك بضم عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم مركز صناعة اللعب في الفريق.

السعيد كان وقع للزمالك في وقت سابق، قبل أن يجدد تعاقده مع الأهلي وتفشل صفقة انتقاله إلى الأبيض وقتها ومن بعدها الرحيل إلى السعودية.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عن المفاوضات مع عبدالله السعيد: "لم يحدث إطلاقًا مفاوضات معه".

وأضاف: "قمنا بتحديد المراكز التي نحتاجها خلال الفترة المقبلة، ولكن يتبقى اختيار كارتيرون لأننا يتبقى لنا مكان واحد فقط في القائمة".

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وتابع مدير الكرة بالزمالك: "يجب دراسة الصفقة الوحيدة التي سنتعاقد معها جيدًا، قبل اختيار اللاعب، وننتظر قرار كارتيرون".

ويسعى الأبيض لتدعيم مركز خط الوسط أو الظهير الأيمن بسبب الأزمات التي شهدتها مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة.