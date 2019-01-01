هل يتفاوض أهلي جدة مع جروس للعودة لتدريبه؟

جروس قدم فترة رائعة مع أهلي جدة كانت مليئة بالبطولات والإنجازات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن حقيقة ما تردد حول تفاوض أهلي جدة مع جروس للعودة لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وكان عقد جروس مع الزمالك قد انتهى أمس الجمعة بنهاية شهر مايو، وتولى بدلًا منه خالد جلال المدير الفني السابق للأبيض.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، حيث مصدر مسؤول داخل أهلي جدة، أنه ليس هناك أي مفاوضات مع جروس للعودة.

وأضافت الصحيفة أن جروس ليس يتواجد من الأساس ضمن المرشحين لاختيار المدير الفني الجديد للراقي في الموسم الجديد.

وأكد المصدر لـ"الرياضية" أن جروس مدرب كبير وقادر على قيادة الأهلي في الموسم الجديد وتحقيق نتائج إيجابية إلا أنه ليس من ضمن المرشحين.

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ونجح جروس مع الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح.