هل يتعمد إثارة الأزمات؟ سارابيا يمدح كريستيانو رونالدو في تغريدة

يبدو أن الأمور في طريق سيئ للغاية..

لا تتوقف الأزمات عن ملاحقة برشلونة في الفترة الأخيرة، وهذه المرة بتغريدة قديمة انتشرت كالنار في الهشيم لمساعد المدرب كيكي سيتيين، إيدير سارابيا.

سارابيا كان محط الأنظار في الأيام الماضية بعدما شوهد ليونيل ميسي وهو يبتعد عنه ولا يستمع إلى تعليماته خلال مباراة سيلتا فيجو التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تقارير من الصحف الإسبانية تحدثت أن العلاقة باتت متوترة للغاية بين سيتيين وبقية اللاعبين، مع أنباء خاصة لجول أن بنهاية الموسم سيتم الاستغناء عن مدرب ريال بيتيس الأسبق.

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وفي 2015، كتب سارابيا في حسابه على تويتر "لم يكن هناك أي هداف مثل كريستيانو رونالدو"، وعادت التغريدة للحياة مرة أخرى ولقيت رواجًا كبيرًا وتعليقات كثيرة للغاية.

بالطبع من المفهوم أن في ذلك التوقيت كان رونالدو يتنافس مع ميسي كالطبيعي على لقب الهداف في مختلف البطولات، ويبدو أن ميول مدرب الليو الحالي كانت في اتجاه الدون لا البرغوث.

Jamás ha habido un goleador como Cristiano. #CR7 — Eder Sarabia (@edersa10) September 12, 2015

عودة انتشار التغريدة مع العلاقة السيئة التي تربط سارابيا مع ميسي من شأنها أن تُثير أزمة جديدة داخل غرف خلع ملابس النادي الكتالوني، في وقتٍ يُعاني فيه الجميع هناك من ضغوطات لا حصر لها.

هذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها سارابيا الجدل، فقد سبق وأن كان محط انتقادات ضخمة بعد ظهور فيديو له أثناء الكلاسيكو الأخير وهو يسب اللاعبين من على دكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، بينما سيخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي في أغسطس المقبل.