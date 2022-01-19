هل يتركه جلطة سراي؟ .. صراع إسباني – فرنسي على ضم مصطفى محمد

عادت العروض الفرنسية إلى المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، من جديد، بعدما فشلت المحاولة الأولى في ضمه بالميركاتو الصيفي الماضي.

محاولة فرنسية أولى فاشلة:

مصطفى خرج للاحتراف الخارجي، في يناير 2020، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك إلى جلطة سراي لمدة موسم ونصف.

وفي بداية الموسم الجاري، قدم نادي بوردو الفرنسي عرضًا مغريًا إلى المهاجم المصري، قوبل بترحاب من اللاعب والنادي التركي على حدٍ سواء.

حاول مسؤولو الأحمر والأصفر إقناع مسؤولي الزمالك بالتخلي عن مصطفى نهائيًا إلا أن الجانب الأبيض تمسك بالحصول على المقابل المادي كاملًا دون الموافقة على التسديد على دفعات، لتفشل صفقة الشراء النهائي، وبالتالي تفشل صفقة انتقاله للدوري الفرنسي.

لكن جلطة سراي نجح خلال الميركاتو الشتوي الجاري في إنهاء ملف شراء المهاجم المصري بشكل نهائي من مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور.

ما هو الصراع الفرنسي – الإسباني؟

نادي أولمبيك ليون الفرنسي يسعى خلال الفترة الحالية للظفر بخدمات المهاجم الإيراني سردار آزمون؛ لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكن هناك الكثير من المعوقات التي تهدد الصفقة بالفشل.

ووفقًا لـ"rmc sport" فإن النادي الفرنسي وضع مصطفى محمد كخيار ثاني له حال فشل التعاقد مع الإيراني.

وأوضح "rmc sport" أن ليون ليس وحده من وضع مصطفى في حساباته، بل هناك أيضًا نادي ليل الفرنسي وهيرتا برلين الألماني وإشبيلية الإسباني، جميعها تبحث التعاقد معه.

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

في الموسم الجاري، شارك صاحب الـ24 عامًا في 29 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

أما في الموسم الماضي، والذي بدأه من فبراير مع الأحمر والأصفر، خاض 17 مباراة، وسجل تسعة أهداف.

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