هل يتدخل الاتحاد السعودي ويمنعه؟ .. النصر يُقلد ريال مدريد والزمالك

سار نادي النصر السعودي على خطوات ريال مدريد والزمالك فيما يخص منع لاعبيه المعارين لأندية أخرى من اللعب ضده في الدوري السعودي.

النصر يستعد لمواجهة الطائي في الرياض يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن غياب لاعبي الضيف الجديدين والمعارين من الفريق العاصمي "نواف العقيدي ومختار علي" عن اللقاء.

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الصحيفة أوضحت أن اتفاقًا شفيهًا تم بين إدارتي النصر والطائي على عدم مشاركة حارس المرمى ولاعب الوسط في مباراة الفريقين ضمن الدوري السعودي، وقد أوضح مصدر في النادي الحائلي أن ذلك تم بعد اكتمال انتقال اللاعبين بالإعارة من الفريق العاصمي.

وأكد المصدر أن إدارة الطائي تثمن موقف الأمير خالد بن فهد عضو النصر الذهبي مع ناديها، مشيرًا إلى دوره الفاعل في انتقال العقيدي ومختار، ومؤكدًا على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الطائي مع مختلف الأندية الرياضية.

ريال مدريد اعتاد الاتفاق مع الأندية التي ينقل لها لاعبيه بالإعارة على عدم لعبهم ضده، حتى تدخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وألغى إمكانية حدوث ذلك، وقد قام الزمالك بنفس الأمر في مصر وأدرج بنودًا في عقود الإعارة تمنع لعب لاعبيه ضده، وقد عارض الأهلي الأمر في البداية ثم قام به لعدم تدخل اتحاد كرة القدم المصري.

الاتحاد المصري تدخل فيما بعد ومنع الأندية من اتخاذ مثل ذلك الإجراء، وسمح للأندية المستعيرة أن تُشرك جميع لاعبيها ضد جميع الأندية المنافسة في الدوري، فهل يتدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم مستقبلًا ويمنع مثل تلك الاتفاقيات أو البنود؟.

يُشار إلى أن الطائي كان قد هزم النصر في مباراة الذهاب التي أقيمت في الحائل بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق الأصفر للفوز لاستعادة المركز الثاني من الشباب ومواصلة مطاردة الاتحاد في الصدارة.

الشباب كان قد هزم مستضيفه الحزم اليوم في افتتاح الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد مباراة صعبة خارج ملعبه يوم غدٍ أمام أبها.