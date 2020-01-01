هل يتحمل الجهاز الطبي لبرشلونة اللوم؟ كم غاب جريزمان عن أتلتيكو مدريد؟

بعد أن تعرض أنطوان جريزمان لإصابته الأولى مع برشلونة، ما هو سجل إصابات الفرنسي في صفوف أتلتيكو مدريد.

أعلن نادي برشلونة اليوم عن تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، والتي تعرض لها مساء الأمس أمام فريق بلد الوليد.

جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله النادي أن اللاعب أصيب في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وأن موعد عودته لن يتم تحديده الآن.

وكان جريزمان قد غادر ملعب مباراة برشلونة مساء الأمس أمام نظيره بلد الوليد بين الشوطين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

وأوضح المدرب كيكي سيتيين في تصريحات صحفية عقب المباراة أن تغيير جريزمان جاء بسبب الإصابة، وهو ما أربك حساباته في الشوط الثاني.

الإصابة هي الأولى لجريزمان منذ أن انضم لصفوف برشلونة من حوالي عام، عندما دفع الفريق الكتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

وذكرت إذاعة "RAC 1" أن اللاعب قد يستمر غيابه في مواجهتي أوساسونا وديبورتيفو ألافيس، ولم تتحدث عن موقفه من المشاركة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

تاريخ إصابات جريزمان

النجم الفرنسي يمتلك تاريخًا ناصعًا عندما يتعلق الأمر بالإصابات، فلم يصاب من قبل مع أتلتيكو مدريد إلا في مرة وحيدة بشهر ديسمبر من عام 2017.

غاب جريزمان بفعل تلك الإصابة لمدة تسعة أيام، وبسببها لم يشارك في مباراة واحدة مع الفريق العاصمي.

أصيب نجم برشلونة الحالي وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا مرة وحيدة خلال تدريبات الفريق بفترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر عام 2016.

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة جريزمان .. ومخاوف من انتهاء موسمه

وابتعد بسبب تلك الإصابة عن معسكر الفريق ولم يشارك فيما تبقى من التدريبات لمدة أربعة أيام، لكنه عاد بعدها بشكل طبيعي لأتلتيكو مدريد.

أما عن سجله في صفوف ريال سوسييداد فلا يظهر أي إصابات على الإطلاق خلال ست سنوات ارتدى فيها قميص النادي الباسكي.

علامات استفهام على الجهاز الطبي لبرشلونة

خلال الأشهر الماضية وجهت أصابع الاتهام للجهاز الطبي لبرشلونة فيما يتعلق بالإصابات المتكررة لنجوم الفريق.

فالبداية هذا الموسم كانت من ليونيل ميسي الذي استمر غيابه لشهرين وسط تكتم كبير على طبيعة إصابته.

تكررت المشكلة مع لويس سواريز الذي غاب لخمسة أشهر، ثم مع فرينكي دي يونج الذي أسيء تقدير إصابته وتفاقمت، بالإضافة لقائمة طويلة من النجوم.

الأمر استمر في الأشهر الماضية مع عثمان ديمبيلي لكن في كل مرة كانت الدوائر المقربة من الخدمات الطبية الخاصة بالنادي تتحجج بالحالة البدنية السيئة للنجم الفرنسي، بالرغم من قيام الأخير بالتحسن بشكل واضح من خلال صالة الألعاب الرياضية.

لكن على ماذا سيتم إلقاء اللوم الآن بعدما تعرض واحد من أكثر نجوم الفريق حفاظًا على نفسه ضد الإصابات لإصابة ستبعده لمباراتين ولمدة 21 يومًا على أقل تقدير، أكثر مما غاب طوال مسيرته كلها؟

لو كانت الأزمة حقًا في الحالة البدنية لنجوم برشلونة ولا يجب علينا أن نلقي باللوم على الأطباء، إذا ماذا عن أنطوان جريزمان الذي غاب فقط 13 يومًا في مسيرته قبل النادي الكتالوني؟

يذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في مواجهة الأمس التي أقيمت على ملعب بلد الوليد بهدف نظيف سجله أرتورو فيدال بصناعة ليونيل ميسي الذي وصل للصناعة رقم 20 له هذا الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة حاليًا في المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة، لكن الملكي لديه مواجهة سيخوضها مساء الإثنين أمام غرناطة، كما يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة.