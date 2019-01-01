هل يتحكم ميسي في سوق انتقالات برشلونة؟ جريزمان يجيب

ما دور ميسي في صفقات برشلونة؟

لا ينفك يمر سوق انتقالات في برشلونة سوى بالحديث عن دور ليونيل ميسي في سوق الانتقالات ورضاه عن لاعب وغضبه عن آخر.

ميسي هو من جلب باولينيو إلى برشلونة وهو ما أكده اللاعب نفسه حينما تحدث عن حوار دار بينه وبين البرغوث في مباراة ودية بين الأرجنتين والبرازيل.

تقارير تحدثت عن حديث هاتفي بين البولجا وفرينكي دي يونج ليوافق على القدوم لبرشلونة قبل أن ينفي والد اللاعب تواصل الأفضل في العالم 5 مرات معه.

مع كل صفقة بارزة يتم الزج باسم ميسي، فهل يمكن اليقن بأن هداف برشلونة التاريخي يقوم بدور آخر عدا التسجيل والصناعة والمراوغة والتمرير وقيادة النادي الكتالوني لمنصات التتويج؟!

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/FrrmUGeIFG — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

جريزمان ينفي

ما حدث في صفقة جريزمان إلى برشلونة يثبت أن دور ميسي في سوق الانتقالات ليس كبيرًا كما نتصور.

التقارير الصحفية أكت أنّ غرفة الملابس بقيادة ميسي ولويس سواريز تفضل عودة نيمار وليس التعاقد مع جريزمان وأنّ خيار البرغوث الأول هو الفرنسي.

ربما كنا نتجاهل هذه التقارير ونعتبرها شائعات مثل غيرها لولا أنّ السؤال تكرر على أنطوان في مؤتمر تقديمه لاعبًا كتالونيًا بأنّ ميسي لا يريده في برشلونة.

صاحب الـ 28 عامًا أجاب بطريقة دبلوماسية بأنّه سوف يرد داخل الميدان بصناعة الأهداف للثنائي.

هل نسأل السؤال الصحيح؟

من الصعب أن يتم حسم هذا الجدال، فهل ميسي حقًا يتحكم في سوق الانتقالات أو استمرار المدربين أو غيرها من الأمور؟ ربما نسير خلف التقارير الصحفية التي تعارض بعضها البعض أحيانًا وربما نرفضها شكلًا وموضوعًا.

ولكن ربما يكون هذا هو السؤال الخاطيء، فحتى لو ميسي هو المتحكم، هل هذا من حقه أصلًا؟

لا يمكن التقليل من إمكانيات صاحب الرقم القياسي في الفوز بالحذاء الذهبي ودوره الكبير في حصد البطولات لبرشلونة خلال أكثر من 10 سنوات قضاها مع الفريق الأول الكتالوني، ولكن من المسؤول عن سوق الانتقالات؟

ميسي مجرد لاعب للفريق، نعم هو النجم الأول وهو القائد ولكنّه ليس المدرب أو المدير الرياضي أو رئيس النادي، فلو أنّه يتدخل ويفرض آراءه ويجبر الجميع عليها فهذا أمر يؤكد الفشل الإداري الذي يعيشه النادي الكتالوني.

إن أردنا لوم أحد في سوق الانتقالات فيجب البدء بالإدارة ثم الإدارة ثم الإدارة، فهؤلاء أصحاب الحل والعقد وليس ميسي ولو فشلوا فاستعانوا باللاعب فهذه ليست جريمة للبرغوث.