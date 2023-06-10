هل يتأخر انطلاق المباراة؟.. اندلاع حريق خارج ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

سارة عطية
UCL final smokeTony Watters/Miguel Delaney/Twitter
دوري أبطال أوروبامانشستر سيتيإنتر ميلانمانشستر سيتي vs إنتر ميلان

حريق كبير بالقرب من ملعب نهائي دوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية عديدة عن اندلاع حريق في مصنع قريب من استاد أتاتورك الأولمبي الذي سيقام عليه بعد قليل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقى فريق مانشستر سيتي مع منافسه إنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهرت العديد من الفيديوهات والأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اندلاع الحريق في اسطنبول بالقرب من الملعب وكان رجال الإطفاء في الموقع قبل ساعتين من المباراة وفقًا لتغريدة من الصحفي روري سميث.

وأشارت العديد من التقارير أن المشجعين كافحوا للتنقل حول الاستاد مما أجبر بعض حاملي التذاكر على الركض لمسافات طويلة للوصول إلى الملعب في الوقت المناسب لبدء المباراة.

وانجرف الدخان إلى الأرض قبل عمليات الإحماء للفريقين لكن لا يبدو أن تلوث الهواء يشكل تهديدًا على إجراءات المباراة، ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن الدخان سيعطل انطلاق المباراة ولم يعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الموقف.

جدير بالذكر أن نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول، قد شهد أحداث فوضى كبيرة في باريس وخضعوا مشجعي ليفربول وريال مدريد لتحقيق مستقل.

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