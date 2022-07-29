هل يبقى؟ الراتب يتسبب في تعثر رحيل أليوسكي عن الأهلي

هل يستمر الظهير المقدوني مع الأهلي في دوري يلو؟

مازال يبحث المقدوني أزجيان أليوسكي؛ الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عن عرض مناسب من أجل الرحيل عن صفوف الراقي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن قد يبقى اللاعب مع الفريق الموسم القادم.

ما هو سبب تعذر رحيل أليوسكي عن الأهلي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن أليوسكي لاعب الأهلي، لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الأندية التركية التي تريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يصل أليوسكي لاتفاق مع الأندية التركية التي تريد التعاقد معه، بسبب رفضها منحه راتبًا عاليًا مثل الذي يحصل عليه من الأهلي.

ويريد أليوسكي الرحيل عن النادي الأهلي، ولكنه لم يصل إلى اتفاق مع مسؤولي ناديه حول هذا الأمر، مما تسبب في تأخر حسم مصيره حتى الآن.

هل يبقى أليوسكي مع الأهلي؟

من المقرر أن يعقد أليوسكي العديد من الاجتماعات مع إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم مصيره مع الفريق.

ويبحث الأهلي عن حسم مصير الظهير المقدوني سواء بالرحيل أو البقاء، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى أحد الأندية التركية خلال الصيف الجاري.

الأهلي يفضّل في حالة رحيل أليوسكي أن يكون بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وليس انتقال نهائي، ليكون اللاعب متواجدًا الموسم القادم حال عودة الفريق إلى دوري المحترفين مرة أخرى.