هل وصلت الأمور لخط النهاية؟ جماهير برشلونة تسب فرينكي دي يونج!

الأمور تتعقد بين الهولندي والبلوجرانا

حدث ما لم يكن متوقعًا بالنسبة لواحد من أكثر اللاعبين حبًا لدى جماهير برشلونة، انقلب مشجعو الفريق الكتالوني على فرينكي دي يونج.

فأثناء دخوله مقر التدريبات بنادي برشلونة اليوم بسيارته، فوجئ فرينكي دي يونج بشتائم أنصار برشلونة الذين رأوه في الطريق إلى الملعب.

سباب للهولندي

وطالب الجماهير دي يونج بتخفيض راتبه، الأمر الذي يثير أزمة كبيرة مع إدارة لابورتا في الوقت الراهن، ولكن بتوجيه السباب للهولندي قائلين: "خفّض راتبك.. أيها الوغد!".

وطرحت إدارة لابورتا ملف تخفيض راتب دي يونج كتعويض عن صعوبة رحيله إلى الآن، في ظل الأزمة الخانقة التي تضرب البلوجرانا حاليًا وتجعله غير قادر على تسجيل صفقاته الجديدة حتى الآن.

وضعية مأزومة

ويبدو تشيلسي الأكثر قربًا من التوقيع مع دي يونج، الساعات الحاسمة في الصفقة هي التي يمر بها اللاعب والناديان الآن.

وكان برشلونة عبر رئيسه جوان لابورتا ومدربه تشافي هيرنانديز قد صرح مرارًا بأن الرغبة هي لبقاء دي يونج، ولكن الأولوية تظل للتعافي الاقتصادي قبل أي شيء.

هذا يعني إما رحيل دي يونج، أو اقتطاع جزء كبير من راتبه، جزء تقول صحيفة "سبورت" المقربة للبيت الكتالوني أنه يصل إلى نصف راتبه الحالي، كي يتمكن النادي من الوصول إلى عقد مريح لحالته الاقتصادية، وفي نفس الوقت يلغي شبهة العوار القانوني الذي طرح في الساعات الأخيرة حول عقد الهولندي مع البلوجرانا، والذي كان قد أبرمه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.