هل وجه سولشاير نقداً لمورينيو قبل مباراة هدرسفيلد؟

كلمات النرويجي تحمل معنيين على ما يبدو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد قبل مباراة هدرسفيلد، بكلمات اعتبرها البعض نقداً مبطناً لسابقه جوزيه مورينيو.

وكتب سولشاير قبل المباراة:"أنا لست محاطاً بأي أوهام بشأن العمل الذي أخوضه، علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة النادي إلى حيث ينتمي". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف:"ليس فقط أن نحسن النتائج، بل أن نذكر الناس بما يتمحور مانشستر يونايتد حوله، يجب أن نظهر من نحن حقاً".

وأوضح:"هذا نادي بُني على المتعة ومنح الشباب الفرصة للتعبير عن أنفسهم، هؤلاء اللاعبين أظهروا بالفعل أنهم لا يستسلموا وتلك هي روح يونايتد".

وانتهى اللقاء بفوز يونايتد على هدرسفيلد 3-1، بعد فوزه بأولى مبارياته على كارديف سيتي 5-1، وذلك عقب إقالة مورينيو الأسبوع الماضي.