هل وجد المخرج؟ تشيلسي يتحرك من أجل سوق يناير

تشيلسي يتحرك ويخبر وكلاء اللاعبين الكبار أنه سيكون متواجد في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يعمل هذه الأيام في الخفاء من أجل دعم نفسه بعدة صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" والتي أكدت أن النادي قد تحدث مع أكثر من وكيل لاعبين كبار، وأخبرهم أنه سيكون متواجد في ميركاتو الشتاء القادم.

وذكرت الصحيفة على لسان أحد الوكلاء أن النادي يبدو واثقًا للغاية من قدرته على تقليص عقوبته الحالية ليتمكن من العمل في سوق يناير.

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وكان تشيلسي قد تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من الانتقالات لمدة فترتي سوق متتاليتين، كان أولها في الصيف الماضي، ومن المفترض أن يكون ثانيها يناير.

ويملك النادي في الوقت الحالي استئناف أمام المحكمة الرياضية في انتظار البت فيه، وذكرت الصحيفة أن ذلك الاستئناف مبني على حالات سابقة تم تقليص العقوبات فيها.

جدير بالذكر أن تشيلسي يعتمد في الوقت الحالي بشكل كبير على نجوم فرق الشباب عقب تولي المدير الفني الجديد فرانك لامبارد وفي ظل المنع من الانتقالات.