هل هي نهاية مشوار بعض الأجانب؟ .. قرار "غريب" من الأهلي

الأهلي فقد الأمل في التأهل آسيويًا

قرار صادم من الجهاز الإداري بالنادي الأهلي خلال ما تبقى من الموسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تجاه اللاعبين الأجانب خلال آخر 3 جولات.

الأهلي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة في صدمة لعشاق الراقي، بعد الفشل في التأهل الآسيوي.

من هم أجانب الأهلي في الوقت الحالي؟

يمتلك الأهلي بعض المحترفين المميزين للغاية على رأسهم عمر السومة وميتريتسا وإدريس فتوحي ولوكاس ليما، ويمتلك أيضًا كلًا من مباي نيانج وفيسا وألفيس ساريتش.

ويسعى الراقي خلال الفترة الحالية التحضير جيدًا لميركاتو الصيف المقبل، بعد هبوط مستوى الفريق بشكل قوي مما أضاع التأهل الآسيوي على الراقي في الموسم المقبل.

قرار صادم من جهاز الأهلي

وفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الجهاز الإداري اتفق مع نظيره الفني من أجل الاعتماد على اللاعبين الشباب فيما تبقى من الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الإداري للفريق أبلغ بعض اللاعبين الأجانب بأنهم لن يتم الاعتماد عليهم حتى نهاية الموسم الجاري في قرار غريب للغاية.

وقد تكون هذه هي نهاية العلاقة بين الأهلي وبعض اللاعبين الأجانب والذين من المتوقع رحيلهم عقب نهاية الموسم الحالي.

ما سبب قرار الأهلي ضد الأجانب؟

لم توضح صحيفة "عكاظ" السعودية، خلال تقريرها سبب قرار الأهلي تجاه إراحة بعض اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين.

ولكن من المحتمل أن الجهاز الفني والإداري يريدون استغلال المباريات المتبقية بعد ضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين وعدم تمكنهم من التأهل إلى آسيا، ولم يفرق كثيرًا ترتيبهم.

هل ننتظر مواهب جديدة من الأهلي؟

في الكثير من المرات أخرج لنا الأهلي العديد من المواهب من فريق الشباب الخاص بهم خلال السنوات الماضية، قد نرى بعضهم خلال الجولات الـ3 الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان على رأس هذه المواهب هم عبدالرحمن غريب وهيثم عسيري وعبدالله حسون خلال السنوات الأخيرة.

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