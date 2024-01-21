هل هو حقًا مدافع؟ رقم مرعب لعلي البليهي خلال الشوط الأول أمام قيرغيزستان

الشوط الأول انتهى بتقدم السعودية على قيرغيزستان بهدف نظيف

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انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية أمام قيرغيزستان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2023 بهدف نظيف سجله محمد كنو بمتابعة ناجحة لتمريرة سعود عبد الحميد العرضية الحاسمة.

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الأخضر سيطر على اللقاء تمامًا مستغلًا فارق الإمكانيات الهائل وحالة النقص العددي للمنافس بعد طرد مدافعه إيزار أكماتوف عند الدقيقة التاسعة لتدخله العنيف على قدم سامي النجعي، وقد سمح ذلك لثلاثي دفاعه، علي لاجامي وحسان تمبكتي وعلي البليهي، بالتقدم والمساهمة في الدور الهجومي.

مدافع الهلال المخضرم تحديدًا سجل رقمًا مرعبًا في الشوط الأول، حيث مرر 37 تمريرة كانت ناجحة جميعًا! لم يُخطئ في أي تمريرة، ولم يُشاركه في هذا الإنجاز سوى حارس المرمى أحمد الكسار.

الأمر لم يتوقف هنا فقط، بل الرقم الأخطر والأقوى والذي يجعلنا نسأل هل البليهي مدافع حقًا أم يجب أن يلعب في وسط الملعب! الرقم خاص بالتمريرات إلى الثلث الهجومي الأخير من الملعب، وقد مرر اللاعب 9 تمريرات بنسبة نجاحة 100% كذلك.

زميله في الهلال، تمبكتي، حقق نفس النسبة كذلك لكن العدد كان أقل، حيث مرر 6 تمريرات للثلث الأخير في الملعب، فيما تصدر كنو تلك القائمة بـ21 تمريرة لكن بنسبة نجاح 86%.

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