هل هناك صفقات جديدة لتشيلسي؟ توخيل يكشف موقفه من ضم أوباميانج!

المدرب الألماني لا يستبعد أي شيء في الميركاتو

ألمح توماس توخيل مدرب تشيلسي إلى وجود صفقة محتملة لضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف البلوز في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال توخيل إنه يريد أن يضم لاعبين أكثر إلى تشكيلته يريدون القتال من أجل مقعد في الفريق الأساسي والمنافسة على الألقاب المختلفة، مع تبقي أقل من أسبوعين على إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

يبدو لاعب برشلونة مرشحًا للوصول إلى تشيلسي، في ظل رغبة توخيل في إعادة تدريبه بعد التجربة الماضية في بوروسيا دورتموند، وكذلك رغبة برشلونة في بيع أي من لاعبيه بأرقام جيدة للتماشي مع لوائح "لا ليجا".

ورغم أن توخيل لم يقل أي أسماء، إلا أنه أوضح أن تشيلسي عليه أن ينتدب أسماء في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليدز يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، قال توخيل: "أؤمن أننا نستطيع أن ننافس على الألقاب بالمجموعة الحالية، ولكن هناك شيء هام هو أننا نريد أن نكون أكثر تنافسية في حدود 60 مناسبة خلال الموسم، منها 3 مناسبات كل أسبوع!".

وأضاف: "تحتاج إلى لاعبين يستطيعون التحدي من أجل مكانهم والمنافسة من أجل الحصول على دقائق، لا يتعلق هذا فقط بالروح أو التكتيك، وإنما بالعمق الموجود في التشكيل والتحدي".

وأردف: "طالما كان سوق الانتقالات مفتوحًا فإن هناك احتمالات وخيارات، التركيز على ما نملك، وليس فقط فيما كان يمكن أن نملكه!".

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد أفادت بأن تشيلسي قدم عرضًا لبرشلونة بـ 17.6 مليون يورو من أجل ضم أوباميانج، إضافة إلى الحصول على توقيع الإسباني ماركوس ألونسو.