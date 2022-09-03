"هل هذا عدل؟".. جوزيه مورينيو يفتح النار على "يويفا" وقواعد اللعب النظيف!

المدرب البرتغالي لا يعرف الصمت

فتح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقواعد اللعب المالي النظيف بعد معاقبة نادي روما ضمن حزمة أندية عددها 8 خرقت قواعد اللعب المالي النظيف.

من إيطاليا هناك 4 أسماء كبرى تعرضت للعقوبات وهي إنتر ميلان وروما ويوفنتوس وميلان.

في الوقت الذي تبدو الأندية الأكثر إنفاقًا مثل مانشستر سيتي وبرشلونة بمأمن تمامًا من العقوبات، وتغريم باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو فقط، استفز الأمر المدرب البرتغالي الذي لا يعرف الصمت عن مثل هذه الأمور.

ماذا قال مورينيو عن عقوبات "يويفا" على روما؟

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي يسبق مباراة روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي: "هناك آلية تعاقب الأتدية التي تعمل بشكل اعتيادي وبشكل غير مباشر تحمي أولئك الذين لا يفعلون ذلك ولكنهم قوى كبرى".

وأضاف: "إنها حماية بالنسبة لهم، أنا مصدوم بحقيقة أنه تم تمرير كل أفعالهم بس الاستقرار والهيكلية والتاريخ ولمجرد أنهم يحققون أرباحًا، وتتم معاقبة أولئك الذين يطمحون أن يكونوا عظماء".

لعب مالي نظيف؟ سموها شيئًا آخر!

وأردف: "لابد من تسمية تلك القواعد بشيء مختلف، لأنها أبعد ما تكون عن اللعب المالي النظيف، من غير العادل أن ينفق أحدهم 300 مليون يورو والآخر 30 مليونًا وتتم معاقبته!".

وعن اقتراحاته لتطوير هذا الجزء من اللعبة، قال مورينيو: "لا أملك الوقت لذلك، أنا سعيد لكوني مدربًا، سأكون أقل سعادة بالعمل في تلك الوضعيات، ولكن فيما يتعلق بروما كنا نحتاج ملايين قليلة أخرى لنبدأ الحلم".