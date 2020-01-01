هل مواجهة النصر الأخيرة للمدرب بهكلي؟ الأهلي يرد

الأهلي يكشف موقفه من استمرار مازن بهكلي.

أكد محمد الحارثي، المدير التنفيذي لفريق الأهلي السعودي، على أن الجهاز الفني حاول تجهيز اللاعبين لمباراة النصر، وأن مازن بهكلي قادر على قيادة الفريق بالشكل الجيد.

وقال الحارثي خلال تصريحات تليفزيونية: "الإصابات الموجودة الخبراني ومعتز، ومازالوا تحت التأهيل، ومازن أعاد صياغة خط الدفاع للأهلي".

المدير التنفيذي للأهلي تابع: "مباراة النصر قد لا تكون الأخيرة للمدرب بهكلي، والإدارة ستنهي ملف المدرب الجديد في أقرب وقت، والكابتن مازن قادر على قيادة المباريات لحين التعاقد مع مدرب جديد فهو ابن النادي".

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وتحدث الحارثي عن غضب جماهير الأهلي، حيث قال: "معاتبة جمهور الأهلي في محلها، الفريق يحتاج لعمل كبير من أجل إعداده للمنافسة على جميع البطولات".

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واختتم الحارثي تصريحاته قائلًا: "سنلعب جميع المباريات من أجل تحقيق الفوز، وبعدها سنرى هل نستطيع المنافسة على لقب الدوري أم لا".

الأهلي سيحل ضيفًا على النصر مساء غدٍ الخميس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.