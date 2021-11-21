هل في النصر؟ انقلاب محتمل على إدارة أحد أندية الرياض

يبدو أن هناك أحداثًا ساخنة في انتظارنا خلال الأيام القادمة، بأحد أندية العاصمة السعودية الرياض، في قد تصل إلى رحيل مجلس إدارة هذا النادي.

الانقلاب المتوقع قد يتسبب في إقالة مجلس الإدارة بالكامل، بسبب سوء نتائج الفريق، وعدم تحقيق طموحات الجماهير خلال الفترة الماضية.

وأشارت قناة 24 الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن هناك استياء كبير من الأعضاء الذهبيين بأحد أندية العاصمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "استياء كبير من الأعضاء الذهبيين للنادي العاصمي من رئيس النادي، وتشير المصادر حول اتفاق بين الأعضاء بأن تكون المباراة القادمة، هي آخر فرصة متاحة له".

بعض الجماهير ربطت بين الخبر الذي تم نشره عبر قناة 24 الرياضية ونادي النصر، حيث يمر النادي بفترة حرجة خلال الوقت الحالي، بسبب سوء النتائج وعدم الاستقرار.

استياء كبير من الأعضاء الذهبيين لنادي عاصمي من رئيس النادي وتشير المصادر حول اتفاق بين الأعضاء بأن تكون المباراة القادمة هي أخر فرصة متاحة له — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 21, 2021

النصر لم يحقق الفوز منذ 4 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويمر نادي النصر بفترة غير مستقرة بالمرة، بسبب سوء النتائج، حيث تم تغيير الجهاز الفني للفريق مرتين، بالإضافة لقبول استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق.