هل فيروس كورونا السبب؟ نجم بايرن ميونخ يُعاني من مشكلة بالقلب!

بيّنت الأشعة الأخيرة التي أجراها الفريق الطبي لبايرن ميونخ إصابة ألفونسو ديفيس بالتهاب في عضلات القلب، قد يكون بسبب فيروس كورونا.

وتعرض ديفيس للإصابة بفيروس كورونا مع انطلاق عام 2022، ولكنه تعافى في الأسبوع الأخير وكان مقررًا أن يعود لكرة القدم مجددًا.

لكن المدرب يوليان ناجلسمان فاجأ العالم بنبأ سيئ للغاية حول الدولي الكندي، بإعلانه أنه سيبتعد عن الملاعب لأسابيع حتى الاطمئنان على حالة قلبه.

ناجلسمان في حديث بالمؤتمر الصحفي لمباراة كولن قال "بالأمس وخلال الفحص الذي نجريه للاطمئنان على جميع مصابي كورونا، اكتشفنا علامات التهاب خفيف لدى ديفيس في عضلة القلب".

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كما أضاف "لقد توقف عن التدريب في الوقت الحالي، لذلك لن يكون متاحًا لنا في الأسابيع القليلة القادمة".

وواصل ناجلسمان "هل هذا بسبب كورونا؟ لا نعرف بالضبط، ليس واضحًا لنا إذا كان هذا هو السبب حاليًا".

وسيفقد بايرن ميونخ هكذا خدمات ديفيس البالغ من العمر 21 عامًا لمدة غير معلومة، والمؤكد أنه على الأقل حتى منتصف فبراير سيكون خارج الملاعب.

هذا الموسم خاض الدولي الكندي 23 مباراة بالقميص البافاري بمختلف البطولات نجح خلالهم في صناعة ستة أهداف.

الجدير بالذكر أن كينجسلي كومان غاب عن بعض مباريات بايرن ميونخ في بداية هذا الموسم بسبب مشكلة في القلب أيضًا، لكنه عاد بعد إجراء جراحة وبحالة جيدة للغاية.