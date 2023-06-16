هل فشلت صفقة انتقال كانتي إلى الاتحاد؟ إجابة قاطعة

تعرف على آخر تطورات صفقة نجولو كانتي إلى الاتحاد

منذ بداية شهر يونيو الجاري، وتم الحديث عن أن الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى الاتحاد، ولكن حتى الآن لم يُعلن العميد عن الصفقة، ليبدأ الحديث عن فشلها.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت أن كانتي يعاني من إصابة، جعلت صفقة انتقاله إلى الاتحاد تتعطل، وفي نفس الوقت البعض يؤكد على أن الصفقة ستتم.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن كانتي أنهى كافة الأمور التعاقدية مع نادي الاتحاد.

وأضاف رومانو أن صفقة كانتي إلى الاتحاد انتهت بالنجاح بالفعل، ويتبقى فقط إعلان نادي الاتحاد عن الصفقة.

في حين أكد الصحفي سانتي أونا عبر حسابه، على أن السبب الذي تسبب في تعطل الصفقة حتى الآن، هو العمولة التي سيحصل عليها وكيل كانتي.