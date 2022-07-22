هازارد تشيلسي يعود؟ نجم ريال مدريد يرفع راية التحدي مجددًا

هازارد يُطمئن جماهير ريال مدريد برسالة جديدة

عانى إيدن هازارد لاعب ريال مدريد من بعض الإزعاجات في آخر تدريب لريال مدريد في لوس أنجلوس، لكن لا يبدو أنه سيغيب عن أول مباراة كلاسيكو له في الساعات الأولى من صباح السبت.

على الرغم من وصوله إلى أبطال إسبانيا وأوروبا في عام 2019، إلا أنه لم يواجه برشلونة بعد من أصل سبع مباريات كلاسيكو لعبت خلال تواجده مع النادي.

نجم تشيلسي السابق، عانى من الإصابات وتراجع مستواه مما تسبب في ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد.

هازارد يحافظ على وعده لجماهير ريال مدريد

اللاعب البلجيكي الدولي يبدأ هذا الموسم بشكل متحمس أكثر من أي وقت مضى ويقدم إشارات إيجابية، لجماهير الملكي إنه سيستعيد مستواه السابق.

ونقلت جريدة "ماركا" الإسبانية تصريحات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حيث قال: "في رأسي قلت لنفسي يمكنني اللعب، ولا أشعر بأي ألم أنا أتقدم للأمام لقد استمتعت بعطلاتي وعدت مستعدًا للموسم الجديد".

وأضاف: "عندما فزنا بكل هذه الألقاب، كنت سعيدًا بزملائي في الفريق وللنادي وللمشجعين".

وأتم: "لكن بداخلي كان هناك شيء واحد كنت سعيدًا بالمجموعة، لكن في الداخل قلت لنفسي لأظهر أنني أستطيع اللعب وأن الفريق يمكنه الفوز معي أيضًا".

ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة صباح اليوم السبت في لقاء ودي خلال معسكر الفريقين بالولايات المتحدة.