هل ضم حجازي؟ .. كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لكأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قائمة الفريق التي ستُشارك في كأس العرب المقامة في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضمت القائمة نجوم المنتخب الناشطون في الدوري المصري، وقد خلت من جميع المحترفين خارج مصر وأبرزهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي الذي رفض ناديه التخلي عنه لارتباطه بمواجهة الهلال في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي.

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المدرب البرتغالي اختار 23 لاعبًا تنوعوا بين العناصر المخضرمة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية واللاعبين الشباب أمثال أسامة فيصل ومحمد صبحي، وقد ضم كذلك عدد من اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا في الدوري المصري هذا الموسم مثل عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت.

القائمة خلت من لاعب وسط الزمالك طارق حامد والمدافع محمود علاء فيما ضمت زميلهما أحمد سيد زيزو، وقد حافظ الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة على تواجدهما مع المنتخب بعد غيابهما عن المعسكر الأول تحت قيادة كيروش.

وفيما يلي القائمة بالكامل: محمد الشناوي، محمد صبحي ومحمود جاد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أكرم توفيق، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم، مروان داوود، حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، إمام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، محمد مجدي أفشة، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف، مروان حمدي، أسامة فيصل وحسن فيصل.

يُشار إلى أن منتخب مصر سيلعب في دور المجموعات مع منتخبات لبنان والسودان والجزائر.