هل سيرحل؟ - جيسوس يلوح بيده لجماهير الهلال

جيسوس يثير التساؤلات بعد نهاية مباراة الهلال والفيحاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي التساؤلات، بعدما توجه إلى جماهير فريقه بعد انتهاء مباراة الفيحاء، وقيامه بالتلويح لهم بيده.

الهلال حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الفيحاء بخمسة أهداف لهدف، بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تصرف جيسوس بعد انتهاء المباراة، أثار التساؤلات، بعد الحديث عبر العديد من المصادر الصحفية، حول اقتراب رحيله من تدريب الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الفترة الماضية، حول اتفاق نادي الهلال، مع المدرب الكرواتي ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإمارتي، لتولى المهة خلال الفترة المقبلة.

جورج جيسوس تولى مهمة تدريب الهلال السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعدما أنهى علاقته مع فريق بنفيكا البرتغالي.