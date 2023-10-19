هل ستعاد؟ قرار "يويفا" النهائي بشأن أحداث مباراة بلجيكا والسويد

أحداث مؤسفة في الملاعب الأوروبية

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره النهائي بشأن أحداث مباراة بلجيكا والسويد التي أقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل وشابتها أحداث ساخنة بسبب هجوم إرهابي أدى إلى مقتل مواطنين خارج الملعب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إعادة المباراة بشكل قاطع، ليسدل الستار على ذلك الملف بعد الكثير من الجدل حول قرار "يويفا" بشأن الأمر.

بالتالي سيتم اعتماد نتيجة الشوط الأول من المباراة "1-1" كنتيجة نهائية للمباراة دون الاحتياج إلى إعادتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وبذلك سيصل رصيد بلجيكا إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد تحديث النتائج بنتيجة التعادل.

ويقع المنتخبان في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أوروبا 2024، التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.