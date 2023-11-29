"هل ستحدثونني عنه مجددًا؟".. جوارديولا الغيور سئم من الإشادة بهالاند!

هل هي غيرة من النجومية التي وصل إليها النرويجي؟

بهدفه في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2 في المسابقة، بات إرلينج هالاند أصغر لاعب على الإطلاق يصل إلى 40 هدفًا في دوري الأبطال، وقد حقق ذلك الرقم رغم خوضه 10 مباريات أقل من صاحب الرقم السابق رود فان نيستلروي.

مدرب السيتي بيب جوارديولا، يبدو أن سئم من الإطراء على هالاند أو السؤال المستمر عن أرقامه القياسية، وهذا ما بدا بوضوح في تصريحاته عقب المباراة.

المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه: "مرة أخرى؟ هل علي أن أخبركم مجددًا آلاف الملايين من المرات!، أنا مستغرب حقًا".

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وأردف: "لقد فازوا (فريقه) اليوم، حقق رقمًا جديدًا، تهانيّ، إنه لاعب خرافي، لقد قلت لكم هذا مرارًا!".

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وأضاف: "نحن حقًا سعداء به، نحبه، ليس فقط من أجل الأهداف التي يسجلها، بل من أجل العديد من الأمور الأخرى".

مانشستر سيتي حسم تأهله إلى الدور الثاني بشكل اعتيادي كما يفعل في السنوات الأخيرة، ولكن الجديد في النسخة الحالية أنه يدخلها لأول مرة مدافعًا عن لقبه في المسابقة القارية الأبرز.

ودائمًا ما يتهم جوارديولا بالغيرة من بعض نجومه، وقد وجه له هذا الاتهام سابقًا مع صامويل إيتو وزلاتان إبراهيموفيتش، بل انتقد البعض تصريحات سابقة له تجاه هالاند حين تهكم على من يقولون إنه لا يفضل أن يحرز العديد من الأهداف حتى لا يسحب بساط النجومية منه.