"هل رفض احتجاج الهلال ضد حمدي النقاز بطولة للأهلي؟"

وجه سعد آل مغني العضو السابق بنادي النصر، نصيحة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي.

الهلال كان قد تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مشاركة حمدي النقاز في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن الاحتجاج تم رفضه.

آل مغني كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه خلالها رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد رفض احتجاج الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نصيحة للأهلاوية، ناديكم لازال يعاني وبعيد كل البعد عن المنافسة على أي بطولة هذا الموسم، والنادي يعاني من مشاكل كثيرة، هل رفض احتجاج الهلال تعتبرونه بطولة الموسم".

العضو السابق بنادي النصر، طلب من جماهير الأهلي عدم اعتبار رفض احتجاج الأهلي بطولة، والتعامل مع الأمر بشكله الطبيعي، بعد أبدى عدد من الجماهير الأهلاوية سعادتهم بهذا القرار.

نصيحه

للاهلاويه

ناديكم لازال يعاني وبعيد كل البعد

عن المنافسه على اي بطوله

هذا الموسم

والنادي يعاني مشاكل كثيره

هل رفض احتجاج الهلال

تعبرونه #بطولة_الموسم

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ — سعد آل مغني (@saadalmughni) November 17, 2021

الهلال قدم احتجاجه ضد قيد حمدي النقاز في قائمة النادي الأهلي خارج فترة الانتقالات، معتقدين أنه مقيد في صفوف نادي الزمالك المصري، ولكن تم إثبات أنه لاعب حر ليس مرتبطًا بأي فريق.

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وتعاقد النادي الأهلي مع حمدي النقاز خلال الفترة الماضية بصفته لاعب حر، بدلًا من الصربي ليوبومير فيسا، الذي تم فسخ التعاقد معه بعد التأكد من أنه يعاني من إصابة مزمنة.