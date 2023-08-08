هل خان فينيسيوس؟ روديجر: الإسبان ليسوا عنصريين.. و أحب طعامهم لكن ديني يمنعني!

المدافع الألماني يفتح قلبه..

تحدث مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر عن العديد من الملفات على هامش حواره مع مجلة "جي كيو" متناولًا العنصرية وبعض الأشياء المتعلقة بإقامته في إسبانيا وأهدافه مع النادي الملكي.

وقال روديجر إنه يمنّي نفسه بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قائلًا إنه إن لم يفعل ذلك "سيكون ذلك فشلًا" على حد تعبيره.

كما أكد روديجر أنه في الثلاثين من عمره وقمة مستواه ولا يزال متعطشًا للتتويج بالألقاب مع ريال مدريد.

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وقال عن العنصرية في إسبانيا: "إذا سألتني إذا كان شخص ما عنصريًا معي في إسبانيا، فالجواب هو لا. كان هناك سوء فهم في بعض الأوقات، لم أسمع أحدًا يناديني بالقرد أو القرف الأسود أو تلك الأشياء البربرية، أما فينيسيوس جونيور من الواضح أنه يعاني، وعندما يهينونه ويكونون عنصريين تجاهه، فإنهم يكونون عنصريين بشكل تلقائي تجاهي، حتى لو لم يقولوا لي ذلك بشكل مباشر. لكن هذه ليست مجرد مشكلة في إسبانيا، إنها تحدث في كل مكان".

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وأردف: "العنصرية هي نقص في التعليم. لقد قلتها دائمًا وأكررها دائمًا، من المهم أن نقول إنهم ليسوا إسبان وفقد، إنهم بعض الحمقى، هناك الكثير من الإسبان الذين لا يتسامحون مع العنصرية، من المهم جدًا ملاحظة أن العنصريين ليسوا سوى أقلية في هذا البلد، لكنهم بحاجة إلى تصحيح.. كيف تنهي هذه المشكلة؟ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو تعليم أطفالك في المدرسة، من المهم جدًا أن يعرف الجميع أن جميع الناس متساوون".

وعن حياته في إسبانيا قال: "أنا سعيد للغاية، أحب خيارات الطعام هنا، وأحب الطعام الإسباني، رغم أن العديد من أطباقهم تحتوي على لحم الخنزير الذي بسبب ديني لا أستطيع أكله، لكنني حقًا أريد أن أجرب الباييا".