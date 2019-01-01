هل حمل سانشيز سولشار مسؤولية تراجعه مع مانشستر يونايتد؟

أليكسيس سانشيز نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه لم يحصل على فرصة جيدة في إنجلترا بالموسم الأخير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز نجم فريق مانشستر يونايتد أنه عانى في الموسم الأخيرة من قلة الفرص في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا عقب تفوق منتخب بلاده على الإكوادور بهدفين نظيفين وتصدر مجموعته في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا بالبرازيل.

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وقال سانشيز: "لقد كنت دائمًا وأبدًا لدي الحماس للعب كرة القدم لكن في إنجلترا بالفترة الاخيرة لا أحظى على الكثير من الفرص حقًا".

وأضاف: "أنا في الوقت الحالي لدي نوعًا كبيرًا من الراحة، لأن تمثيل المنتخب الخاص بك يعد أمرًا جميلًا للغاية، الأفضل على الإطلاق بين كل ما تقوم به".

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وكان سانشيز قد أحرز هدف فوز منتخب بلاده بالأمس ضد الإكوادور ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

جدير بالذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد شارك مع مانشستر يونايتد في 27 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم هدفين بواقع هدف في الدوري والأخر بكأس الاتحاد.