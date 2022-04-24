هل حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة من رايو فاييكانو؟

تعرض برشلونة لخسارة جديدة هي الثالثة على التوالي له في ملعب كامب نو الذي كان يومًا ما أصعب ملاعب قارة أوروبا على الإطلاق.

تلك الخسارة كانت أمام رايو فاييكانو أحد فرق النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، والأكثر سوءًا من الهزيمة أن النادي الكتالوني لم يظهر بشكل جيد.

جاءت تلك الخسارة لبرشلونة لتبقي على فارق الـ 15 نقطة لصالح ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

هل حقق ريال مدريد الدوري بعد خسارة برشلونة؟

بالرغم من تلك الهزيمة فأن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد في ظل وجود خمس جولات متبقية.

الخمس جولات تعني وجود 15 نقطة متاحة أمام برشلونة وريال مدريد، وهو بالضبط الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 33 24 6 3 69 29 +40 78 2 برشلونة 33 18 9 6 61 33 +28 63 3 إشبيلية 33 17 12 4 49 27 +22 63 4 أتلتيكو مدريد 33 18 7 8 59 39 +20 61 5 ريال بيتيس 33 17 6 10 56 38 +18 57 6 ريال سوسييداد 33 15 10 8 32 31 +1 55 7 فياريال 33 14 10 9 53 31 +22 52 8 أتلتيك بيلباو 33 12 12 9 39 34 +5 48 9 أوساسونا 33 12 8 13 34 44 -10 44 10 فالنسيا 33 10 12 11 44 48 -4 42 11 رايو فاييكانو 33 11 7 15 34 38 -4 40 12 سيلتا فيجو 33 10 9 14 36 37 -1 39 13 إسبانيول 33 10 9 14 37 45 -8 39 14 إلتشي 33 10 8 15 36 44 -8 38 15 خيتافي 33 8 11 14 31 37 -6 35 16 مايوركا 33 8 8 17 29 55 -25 32 17 قادش 33 6 13 14 29 46 -17 31 18 غرناطة 33 6 12 15 36 56 -20 30 19 ليفانتي 33 5 10 18 41 65 -24 25 20 ألافيس 33 6 7 20 26 55 -31 25

ما الذي يحتاجه ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني؟

ريال مدريد في حاجة للتعادل في مباراة واحدة فقط من المباريات المقبلة له في الدوري الإسباني دون النظر إلى نتائج برشلونة.

النادي الملكي لن تكون مهمته صعبة لحسم لقب الدوري الذي تصدر جدول ترتيبه منذ الأسابيع الأولى.

متى يمكن لريال مدريد تحقيق لقب الدوري الإسباني؟

ريال مدريد بحاجة فقط إلى نقطة واحدة لحصد لقب الدوري الإسباني، وبالتالي في حال التعادل ضد إسبانيول يوم السبت المقبل فقد يرفع اللقب بصورة رسمية.

يتبقى للملكي أيضًا مباريات ضد أتلتيكو مدريد وليفانتي وقادش وريال بيتيس حال فشل في الفوز على إسبانيول.

أيضًا أي تعثر لبرشلونة بالخسارة أو التعادل يمنح اللقب رسميًا لريال مدريد.

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2021-22؟

كيف يتم ترتيب الأندية المتساوية في النقاط في الدوري الإسباني؟

لا يتم الاستعانة بفارق الأهداف في حال تساوي فريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم، على غرار ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا كان هناك تطابق بين فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد الفائز على النحو التالي:

المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط فارق الأهداف بوجه عام

وفي حال استمرار التعادل بين الأندية المتنافسة على لقب الدوري الإسباني، يتم اللجوء إلى قواعد اللعب النظيف:

تلقي بطاقة صفراء = خصم نقطة

الحصول على بطاقتين صفراوتين في نفس المباراة = خصم نقطتين

بطاقة حمراء مباشرة = خصم ثلاث نقاط

إيقاف المدرب أو أحد مسئولي النادي = خصم خمس نقاط

سوء سلوك مشجعي النادي = خصم من 5 إلى 7 نقاط

غلق الملعب بسبب أعمال شغب = خصم 10 نقاط

وفي حال تواصل التعادل برغم تطبيق كل هذه المعايير، يتم إقامة مباراة فاصلة في ملعب محايد.