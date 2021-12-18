هل حطم الجزائر رقم إيطاليا القياسي في سجل اللاهزيمة؟ وما هي المنتخبات التي تفوق عليها؟

واصل منتخب الجزائر، نجاحاته في الفترة الأخيرة وزينها بحصوله على بطولة كأس العرب 2021، التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة بالرغم من عدم مشاركة العديد من عناصر الفريق الأول بالمسابقة، لتستمر سلسلة اللاهزيمة بالنسبة للخضر.

وبعد فوز محاربو الصحراء، في المباراة النهائية لكأس العرب على حساب المنتخب التونسي، بهدفين دون رد وصل الفريق إلى المباراة 39 التي لم يخسر فيها في كافة مشاركاته.

واستمرت سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري، لأكثر من ثلاث سنوات منذ أن بدأت في نوفمبر 2018 بالفوز على توجو بأربعة أهداف مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تغلبت عليها الجزائر في مشوارها المميز التي لم تعرف فيه طعم الخسارة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهل حطمت رقم إيطاليا التاريخي؟.

هل حطم منتخب الجزائر رقم إيطاليا القياسي في سجل اللاهزيمة؟

منتخب إيطاليا يمتلك سجلًا مميزًا في عدم الهزائم عبر التاريخ، واستمر معه أيضًا لأكثر من ثلاث سنوات، ولكنه توقف في أكتوبر 2021 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين لهدف في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليتجمد رصيد الاتزوري عند 37 مباراة بلا هزيمة.

وكان يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، يومًا مميزًا بالنسبة للكرة الجزائرية، إذ تمكن محاربو الصحراء من كسر الرقم التاريخي للمنتخب الإيطالي بالوصول إلى المباراة رقم 38 بلا هزيمة بعد الفوز على قطر في نصف نهائي كأس العرب.

ويواصل المنتخب الجزائري سجله التاريخي، بعد فوزه على حساب تونس في النهائي، ليصل إلى المباراة 39 دون أي خسارة ليكون بذلك صاحب أطول سلسلة لاهزيمة في التاريخ الدولي، وبإمكانه زيادة رصيده والابتعاد بالرقم أكثر وأكثر خلال المباريات القادمة.

ما هي المنتخبات التي تفوق عليها الجزائر في سجل اللاهزيمة؟

كما ذكرنا سابقًا المنتخب الجزائري، بدأ سلسلة اللاهزيمة في نوفمبر 2018 والتي امتدت حتى الآن إلى 39 مباراة، وكانت البداية أمام توجو، وبعدها تغلب على المنتخب القطري بهدف دون رد في الدوحة في ديسمبر 2018.

واستمرت سلسلة الجزائر، في كأس الأمم الإفريقية في صيف 2019، وفيها تمكن من الفوز على العديد من المنتخبات القوية مثل ساحل العاج، نيجيريا، بالإضافة إلى فوزه على السنغال مرتين، الأولى في دور المجموعات والثانية في النهائي.