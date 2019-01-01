هل حسم النصر صفقة "هارون كمارا" لصالحه؟

النصر يُنافس اتحاد جدة على الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن النصر نجح في حسم صفقة مهاجم القادسية "هارون كمارا" لصالحه.

وكان المهاجم الشاب قد أشعل صراعًا بين النصر واتحاد جدة على التوقيع معه، خاصة بعد هبوط فريقه القادسية لدوري الدرجة الأولى السعودي.

صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن بطل الدوري السعودي أصدر "شيكًا" لصالح القادسية بقيمة 20 مليون ريال سعودي، وأن مصادرها تؤكد أن ذلك المبلغ هو قيمة انتقال كمارا بجانب الجزء المتبقي من صفقة انتقال عبد الرحمن العبيد.

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وحظي المهاجم صاحب الـ21 عامًا بموسم إيجابي مع القادسية، إذ أحرز 7 أهداف وصنع 3 خلال 30 مباراة لعبها مع فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويُعد كمارا صاحب الأصول السنغالية أحد العناصر المهمة والممتازة في المنتخب السعودي الأولمبي، وقد سبق أن أحرز الهاتريك في الفوز على المنتخب الأولمبي الصيني 4-3 ضمن دور الألعاب الأولمبية الآسيوية.