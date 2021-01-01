هل حان وقت كلوب؟ .. رسميًا لوف يترك منتخب ألمانيا بعد اليورو

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يغادر قيادة الماكينات بعد سنوات من النجاح.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اعتذار يواخيم لوف المدير الفني للماكينات عن استكمال تعاقده مع الفريق لما بعد كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الألماني، وأكد من خلاله أن رحيل لوف يأتي كرغبة شخصية من المدير الفني الحالي للفريق.

وقال لوف: "لقد اتخذت تلك الخطوة بالكثير من الحذر، والفخر والامتنان، لكن في الوقت نفسه لدي الكثير من الدوافع في البطولة الأوروبية".

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وأضاف: "أنا فخور لأن الانخراط في أمر يخص بلدي يعد مميزًا للغاية بالنسبة لي، ولأنني عملت مع أفضل اللاعبين في ألمانيا لمدة حوالي 17 عامًا وساهمت في تطويرهم".

وأردف: "لا أزال أشعر برغبة قوية ولدي الكثير من الطاقة من أجل بطولة الأمم الأوروبية في الصيف، وسأقدم كل ما في وسعي حتى أجعل الجماهير سعيدة".

وصرح فريتس كيلر الاتحاد الألماني: "لدي الكثير من الاحترام له، ليس فقط بسبب الانجازات الرياضية لكن بسبب شخصيته، وحقيقة أنه أخبرنا بقراره الآن، ومنحنا الفرصة لمناقشة الأسماء البديلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ذكرت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير ليورجن كلوب في ليفربول على أن يدرب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف.