هل تهدد مفاوضات الاتحاد والأهلي؟ .. حسان تمبكتي يتعرض لإصابة قوية

بينما يتصارع عليه الاتحاد والأهلي، نجم الشباب يصاب في أول مباراة له مع الشباب في الموسم الجديد

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افتتح حسان تمبكتي؛ لاعب الشباب السعودي، موسمه الجديد بالتعرض لإصابة قوية، منعته من استكمال مواجهة الأخدود، اليوم الإثنين.

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الليث الأبيض يستضيف حاليًا الأخدود، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024م.

ومع مرور 20 دقيقة فقط من عمر المباراة، تعرض تمبكتي لإصابة خلال كرة مشتركة، إثر دعس لاعب الخصم على قدمه بقوة.

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وخرج لاعب الشباب متأثرًا بإصابته وباكيًا، لكن في انتظار الفحوصات الطبية لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

الإصابة تأتي في وقت صعب لصاحب الـ24 عامًا، إذ أن هناك مفاوضات قوية بينه وبين ناديي الاتحاد والأهلي، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم تمسك ناديه به إلا أن الإغراءات المالية قد تحسم الصفقة أحدهما.

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