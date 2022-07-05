هل تم خداع مانشستر سيتي؟ شرط جزائي "ثنائي" يسهل مهمة الراغبين في التعاقد مع هالاند

إرلينج هالاند في السيتي رسميًا.. لكن هناك شكوكًا تهدد بقاءه لمدة طويلة

بعد انتهاء مسلسل كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي بعد أن حسم الفرنسي الأمر بالتوقيع مع باريس سان جيرمان لعقد جديد، خلال السنوات المقبلة ينتظر أن يكون السيناريو الأكثر إثارة من نصيب إرلينج هالاند، رغم أنه وقع بالفعل مع مانشستر سيتي لخمسة مواسم.

ولكن ظروف وتفاصيل العقد المبرم بين هالاند والسيتي تشير إلى أن كل موسم سيحمل في طياته الجديد بالنسبة للنرويجي، خصوصًا من بعد الموسم الثاني له.

فقد أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية ببنود الشرط الجزائي في عقد هالاند، الذي أصبح من بين أكثر لاعبي البريميرليج تقاضيًا للرواتب بحصيلة تقترب من 25 مليون يورو سنويًا صافية من الضرائب.

محامي هالاند الحالي رافائيلا بيمينتا والذي كان يعمل لصالح الراحل مينو رايولا، وكيل هالاند الأسبق، أصر على وضع شرط جزائي في عقد هالاند مكون من حالتين، بعد انقضاء موسمين من التعاقد، ثم بعد انقضاء 3 مواسم.

بعد انقضاء الموسم الثاني وبالتحديد في يوليو 2024، سيستطيع أي راغب في التوقيع مع هالاند أن يدفع 200 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده ويحصل على خدمات النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا.

وفي يوليو 2025، أي بعد انقضاء 3 مواسم من مدة التعاقد، سيتعين على الراغبين في ضم هالاند دفع 175 مليون يورو دون العودة للسيتي، وهي وضعية معقدة بالتأكيد لفريق السيتيزينس.

وقد تكون قيمتا 175 و200 مليون يورو عاليتين حقًا في الميركاتو، ولكن قياسًا لما يستطيع الهداف النرويجي تحقيقه أولًا، ولحقيقة أن ريال مدريد عرض على مبابي الصيف الماضي 200 مليون يورو مع تبقي عام واحد في عقده، فإن الأرقام لا تنطوي على كثير من المبالغة.

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