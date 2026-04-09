هل تم تجاهل الحظر؟ لاعب نادي توينتي يشارك مع ذلك في برنامج حواري عن كرة القدم

لا يتوقع رينيه واغيلار أن يشارك العديد من لاعبي نادي توينتي في برنامج «VoetbalTijd» الذي تبثه محطة توينتي FM في الفترة المقبلة. ومع ذلك، تمكن البرنامج الحواري المتخصص في كرة القدم من استضافة يونس طه (نادي غرونينغن) الذي يلعب على سبيل الإعارة.

واجلار هو وكيل لاعبين سابق، لا يخفي رأيه كمحلل. ويقدم أسبوعياً تقييمه لأحوال توينتي.

كان طه ضيفًا بارزًا يوم الثلاثاء في البرنامج الحواري الإقليمي المخصص لكرة القدم. وفقًا للمقدم ستيفان ليوسينك، فإن ظهور لاعبي توينتي المتعاقدين في البرنامج ليس أمرًا بديهيًا.

رد واغيلار على ذلك قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان هذا ينطبق على يونس أيضاً، لأنه معار إلى غرونينغن، لكننا أجرينا محادثات مع توينتي وتبين أن اللاعبين لا يرغبون في الحضور إلى هنا بعد الآن."

"يعتبر نادي توينتي أنني انتقادي للغاية في طريقة تعليقي على اللاعبين أو المباراة. اتصل بي المتحدث الرسمي للنادي، ريتشارد بيترز، العام الماضي بشأن هذا الأمر واعتبر أنني كنت سلبياً للغاية تجاه دان روتس وميشيل فلاب."

لا يتفق واغيلار مع هذا الرأي. "أنا أعبر فقط عن رأيي في اللاعب: إذا كان جيدًا، فهو جيد، أو إذا لم أجده جيدًا."

ثم وجه واغيلار انتقادًا لاذعًا إلى ليون تن فورد، الصحفي في صحيفة «توبانتيا». «هذا مشجع، يحاول إثارة الجدل. لن أشارك في ذلك. إذا لم يُسمح لي بانتقاد توينتي، فسأتوقف عن تقديم هذا البرنامج. إذا أرادوا الحضور إلى هنا، فهم مرحب بهم بكل ترحيب. وإذا لم يرغبوا في ذلك، فعليهم الابتعاد عن هنا».

"نادي توينتي هو بالنسبة لي النادي الثالث في هولندا. ليس لدي أي شيء ضد توينتي. لكن هناك عدد من الأشخاص الذين يعملون هناك ولا يملكون أي شجاعة. ولهذا يصعب التحدث مع هؤلاء الأشخاص حول هذا الموضوع"، هكذا قال واغيلار، الذي أكد مرة أخرى أنه لا يملك أي أجندة شخصية ضد لاعبين معينين.

من ناحية أخرى، لم يعلق طه نفسه على هذه المسألة. من حيث المبدأ، سيعود المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى توينتي بعد انتهاء هذا الموسم، حيث يرتبط بعقد حتى منتصف عام 2027.