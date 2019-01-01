هل تعمد بيكيه الحصول على بطاقة صفراء للمشاركة أمام ريال مدريد؟

جيرارد بيكيه حصل على بطاقة صفراء مجانية في مواجهة فريقه برشلونة مساء الأمس أمام إشبيلية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حصل النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة على بطاقة صفراء في نهاية مباراة فريقه بالأمس أمام نظيره إشبيلية بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاءت تلك البطاقة لتكون الخامسة له هذا الموسم في ثمانية لقاءات فقط خاضها بقميص الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، ليحصل على إيقاف لمدة مباراة واحدة.

وألمحت صحيفة "ماركا" إلى أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها بيكيه في مواجهة الأمس كانت متعمدة من قبل قلب دفاع الفريق الكتالوني.

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وذكرت الصحيفة أن بيكيه أراد التأكد من المشاركة في مباراة الكلاسيكو التي تقام بعد التوقف الدولي أمام ريال مدريد وكان يخشى من الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة ضد إيبار في الجولة التاسعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه بيكيه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بعدما سدد الكرة بعيدًا عقب صافرة ماتيو لاهوز التي منحت الضيوف خطئًا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس بأربعة أهداف نظيفة ليصل بهم للمركز الثاني في جدول ترتيب الليجا.