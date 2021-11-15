هل تعمد استفزازه؟ ميتروفيتش يحتفل ساخرًا أمام دموع رونالدو

بطريقة ساخرة احتفل الصربي، ألكسندر ميتروفيتش بحجز مقعد في كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال 2-1.

ميتروفيتش سجل هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 90 تحت أنظار كريستيانو رونالدو ورفاقه ليعلن عن تأهل صربيا إلى المونديال وذهاب البرتغال إلى الملحق الأوروبي.

وانتزع منتخب صربيا بطاقة التأهل من البرتغال بعد أن تصدر المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية برصيد 20 نقطة، فيما سيخوض رونالدو ورفاقه الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، بعد أن أنهوا التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

كيف احتفل ميتروفيتش؟

بعد انتهاء المباراة المثيرة بين صربيا والبرتغال في لشبوبة رصدت الكاميرات ميتروفيتش أمام ممر اللاعبين رافعًا زجاجة مياه غازية "كوكا كولا".

صحيفة "ذا صن" تعتقد أن الأمر كان بدافع السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية موقفه الشهير في يورو 2020 عندما أبعد زجاجتين من المياه الغازية "كوكا كولا" ثم رفع زجاجة مياه في إشارة إلى ضرر المياه الغازية وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أسهم الشركة وخسارة 4 بلايين.

كيف وصل ميتروفيتش للوصول إلى تلك النقطة؟

رأسية ميتروفيتش القاتلة في الدقائق الأخيرة لم تكن مجرد ضربة حظ بالنسبة للاعب بل خلاصة معاناة دامت عام كامل بعد أن أضاع ضربة جزاء وفشل في التأهل إلى بطولة الأمم الأوروبية الماضية.

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعون هذا السيناريو والمشاهد الاحتفالية في صربيا، لكن ميتروفيتش، الذي أصبح كذلك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، برصيد 44 هدفًا من 69 مباراة دولية، قاد انتفاضة صربيا وسجل ثمانية أهداف في ثماني مباريات بالتصفيات، وحل بديلًا بين الشوطين أمام البرتغال، ليحقق الفوز ويقودهم إلى التأهل من قلب البرتغال.



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