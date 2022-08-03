هل تعرض الأهلي للظلم التحكيمي أمام فاركو؟

الأهلي يتعادل للمباراة الثانية على التوالي

انتهت مباراة الأهلي وفاركو بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط جدل تحكيمي كبير.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثامن.

ما هي الحالات التي تسببت في جدل بمباراة الأهلي وفاركو؟

شهدت الدقيقة 72 من زمن المباراة، إحراز الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفًا للنادي الأهلي، ولكن أحمد الغندور حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.

جاء ذلك بعدما قام الغندور بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، حيث رأى أن الهدف تسلل وغير صحيح ليتم إلغاؤه.

هذا بجانب بعض القرارات التحكيمية الأخرى، أبرزها إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد عماد لاعب فاركو، بعد العودة لتقنية الفيديو، على الرغم من أن الكرة كانت واضحة أمام الجميع.

ما هو رأي خبرات التحكيم في هدف الأهلي؟

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، خلال تصريحات لموقع "كورة بلس" على أن هدف الأهلي كان صحيحًا، وقرار الحكم أحمد الغندور وتقنية الفيديو غير صحيح.

وقال جريشة: "لم يتم رسم خط التسلل بشكل صحيح، لأنه كان يجب الكرة أن تخرج من قدم ميكيسوني لاعب الأهلي قبل رسم الخط".

الحكم الدولي اختتم تصريحاته قائلًا: "لاعب فاركو كان يغطي التسلل بشكل كامل، التسلل ظاهر بالنظر، ولدينا تقنية حكم الفيديو المساعد ولكن القرار خاطئ".

ما هي قاعدة التسلل؟

يكون اللاعب متسللاً عندما تكون قدمه أو رأسه أو أي قطعة من جسمه باستثناء يده أقرب لمرمى الخصم من ثانٍ آخر لاعب في الفريق المنافس، وذلك عند خروج الكرة من قدم زميله، وعادةً ما يكون أحد اللاعبين الأخيرين في الفريق المنافس هو حارس المرمى، وفي حالة خروجه من مرماه واستطاع اللاعب استلام الكرة خلفه، يكون في موقفاً صحيحاً بشرط وجوده على نفس الخط مع آخر مدافعين في الفريق المنافس، أو يكون متأخراً عنهما وقت خروج الكرة من قدم الزميل.

لا يعد التواجد في منطقة التسلل خطأً في حد ذاته، فيمكن للعب التواجد كثيراً خلف دفاعات الخصم دون أن يقع تحت طائلة قانون التسلل، لكن متى يصبح معرضاً لاتخاذ الحكم إجراءً ضده؟

يحتسب التسلل على اللاعب لعدة أسبابٍ مختلفة، أولها وأكثرها حدوثاً هو أن يكون اللاعب متسللاً وقت خروج الكرة من قدم زميله باتجاهه، وتسمى هذه الحالة التداخل في اللعب.

يمكن أيضاً أن يحتسب التسلل عند تداخل اللاعب المتسلل مع الخصم، وهنا توجد 4 حالاتٍ هي:

منع المنافس من لعب الكرة سواءً بطريقةٍ مباشرة أو بحجب زاوية الرؤية عنه. منافسة الخصم على الكرة. محاولة لعب الكرة بالاصطدام بالمنافس. عمل تصرفاً مباشراً يؤثر على قدرة المنافس على لعب الكرة.

آخر حالات التسلل التي دائماً ما تثير الجدل، هي أن تكون في موقف تسلل عند خروج الكرة من قدم زميلك في اتجاه بعيد عنك، لكنها تصطدم بأحد القائمين أو العارضة أو لاعب من فريق الخصم ثم تصل إليك، وهنا يصبح لزاماً على الحكم أن يطلق صافرته ويحتسب التسلل.