هل تستمر الخدعة؟ .. رئيس أتلتيكو يُثير الجدل حول مشكلة عقد جريزمان

الجميع يتهرب من أزمة جريزمان

يعيش الشارع الكروي العالمي والإسباني بشكل خاص حالة من الجدل، بسبب أحد البنود في عقد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي يلعب في أتلتيكو مدريد معارًا من برشلونة للموسم الثاني على التوالى.

المهاجم الفرنسي الذي بزغ نجمه في أتلتيكو مدريد، قبل الانتقال إلى الكامب نو عاد إدراجه إلى العاصمة الإسبانية، بعد سنوات من الضياع في كتالونيا، لكن النادي الأحمر والأبيض يطمح في الحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية إعارته بشكل رسمي عن طريق التحايل على أحد بنود العقد من أجل تخفيض سعر الصفقة.

ويتم تفعيل بند الشراء الإلزامي للاعب مقابل 40 مليون يورو في حالة مشاركته لمدة 45 دقيقة في 50% من مباريات هذا الموسم.

رئيس أتلتيكو مدريد يتحدث عن مشكلة عقد جريزمان

وفي وسط الجدل حول المُثار حول الوضع التعاقدي والرياضي لأنطوان جريزمان، أجرى رئيس نادي أتلتيكو مدريد مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية للتحدث عن وضع المهاجم الفرنسي خلال موسمه الثاني على سبيل الإعارة في واندا متروبوليتانو.

وقال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد: "أنطوان لاعب رائع وأنا سعيد جدًا لأنه معنا لدي علاقة رائعة معه، لا يمكنني إلا أن أخبرك أنه لاعب جيد جدًا، لكن الدخول في قضايا مشاركته أو حول هذه الأنواع من المشاكل ليس من شأني".

دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد لم يختار جريزمان في التشكيلة الأساسية في أي من المباريات الأربع التي خاضها الأتلتي حتى الآن في الدوري الإسباني، وأمام خيتافي وفياريال وفالنسيا وريال سوسيداد دخل الفرنسي الملعب بعد 60 دقيقة من المباراة.

وبهذه الطريقة لا يتم احتساب المباراة ضمن المباريات التي يجب أن يلعبها على الأقل حتى يضطر النادي إلى تنفيذ خيار الشراء، حيث يجب أن يلعب 45 دقيقة على الأقل لكل مباراة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن في هذه - الحرب - بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، يبحث وكيل اللاعب بالفعل عن خيارات لحل النزاع مثل تخفيض بند الشراء أو البيع النهائي هذا العام.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة بورتو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.