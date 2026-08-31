"هل تريد موسمًا سيئًا مثل ميلان اللعين؟!".. فيديو جدلي لجوارديولا ورايندرز قبل مغادرة مانشستر سيتي!

تقدم لقطات لافتة من الفيلم الوثائقي الجديد «A Beautiful Obsession» نظرة فريدة على الأشهر الأخيرة لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي. خلال خطاب تحفيزي حاد في استراحة إحدى المباريات، يخاطب الإسباني، أمام أعين جميع لاعبي الفريق، تيجاني رايندرز بشكل صريح، مما يتسبب في إحراج كبير له.

تعود هذه اللقطات إلى الموسم الماضي، عندما كان جوارديولا يخوض عامه العاشر والأخير كمدرب لمانشستر سيتي. في غرفة الملابس، حديث المدرب الذي غادر النادي الآن أن يوضح للاعبين أنه لا يريد تكرار الموسم المخيب للآمال الذي سبقه.

"السؤال الكبير الموجه لجميع لاعبي مانشستر سيتي الذين كانوا موجودين في الموسم الماضي هو: هل تريدون خوض موسم مثل ذلك مرة أخرى؟ هل تريدون أن تصدقوا ما مررنا به في ذلك الموسم؟"، هكذا يبدأ جوارديولا خطبته النارية. ثم يوجه انتباهه إلى رايندرز، الذي انتقل من ميلان إلى مانشستر في صيف عام 2025.

"هل تريد أن تلعب موسمًا مثل موسمك الأخير مع نادي ميلان اللعين، الذي لم تتأهلوا فيه إلى المسابقات الأوروبية؟ هل تريد ذلك؟ هل تريد أن تمر بتلك التجربة مرة أخرى؟"، هكذا يوبخ جوارديولا اللاعب الدولي الهولندي، بينما يراقب زملاؤه ما يجري. "تذكروا ما إذا كنتم تريدون أن تعيشوا الموسم الماضي مرة أخرى."

ولم يتوقف جوارديولا عند هذا الحد، حيث اختتم رسالته بحماسه المعهود. «إذا لم ترغب في ذلك، فعليكم أن تتصرفوا. وإلا فلن تفوزوا، يا أصدقائي»، هكذا حذر لاعبيه.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي أحدث فيها جوارديولا ورايندرز مشاهد لافتة للنظر معًا خلال الموسم الماضي. في أبريل، بعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، اندفع جوارديولا نحو اللاعب الهولندي الذي كان قد تم استبداله للتو، ثم عانقه بحرارة.

لم يرغب رايندرز في ذلك الوقت في الإدلاء بأي تعليق يذكر لـ«سكاي سبورتس» حول هذا اللقاء الخاص. «هذا أمر بيننا»، قال لاعب خط الوسط، لكن جوارديولا كشف لاحقًا في مقابلة مع «بيبيسي» عما قاله له: «قلت له إنني أريد أن أقتله، لأنه لعب بشكل رائع. وتيجاني هو أيضًا لاعب لم يشارك كثيرًا مؤخرًا، لكنه قدم أداءً ممتازًا."

وقد غادر كل من جوارديولا ورايندرز مانشستر الآن. فقد ودّع جوارديولا نادي مانشستر سيتي الصيف الماضي بعد عشر مواسم وعشرين لقبًا رئيسيًا، بينما تم بيع رايندرز في 19 أغسطس إلى نادي القادسية السعودي مقابل 61 مليون يورو حسبما ورد.







